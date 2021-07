Presedintele SUA i-a cerut lui Vladimir Putin, președintele Rusiei, intr-o discuție telefonica, sa actioneze impotriva atacurilor cibernetice cu “ransomware” venite din Rusia, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro. “Presedintele Biden a subliniat necesitatea ca Rusia sa actioneze impotriva grupurilor prezente in Rusia care practica atacuri de tip ransomware si a evidentiat […] The post Joe Biden l-a sunat pe Vladimir Putin: I-a cerut sa inceteze atacurile cibernetice asupra SUA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…