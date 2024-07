Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden, a declarat joi ca armele pentru care Statele Unite si-au dat acordul de a fi folosite de Ucraina pe teritoriul Rusiei nu vor fi utilizate pentru a lovi Moscova sau Kremlinul, conform unui extras dintr-un interviu publicat joi de postul de televiziune ABC, preluat de…

- Presedintele american, Joe Biden, a promis joi „sa nu abandoneze Ucraina in fata agresiunii ilegale rusesti” intr-o alocutiune rostita cu ocazia comemorarii a 80 de ani de la debarcarea din Normandia, relateaza Le Figaro, citata de News.ro.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca nu se asteapta la nicio schimbare in relatia ruso-americana, indiferent cine va fi castigatorul alegerilor prezindentiale din noiembrie in SUA, Joe Biden sau Donald Trump, relateaza AFP. „In general, nu exista nicio diferenta pentru noi”, a afirmat Putin…

- Presedintele SUA, Joe Biden, se va intalni cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, in marja festivitatilor celei de-a 80-a aniversari a Debarcarii in Normandia, apoi la summitul G7 din Italia, a anuntat marti Casa Alba la scurt timp dupa plecarea presedintelui american in Franta.“In cursul deplasarii…

- Presedintele american Joe Biden a promulgat luni o lege care interzice uraniul imbogatit rusesc, a anuntat Casa Alba, in cel mai recent efort al Washingtonului de a perturba invazia presedintelui Vladimir Putin in Ucraina, relateaza Reuters. The post LEGE NOUA Biden interzice importurile de uraniu imbogatit…

- Avertismentul privind extinderea așa-numitei „zone-tampon” din Ucraina, transmis miercuri de purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, vine la o zi dupa ce Senatul american a aprobat un ajutor militar pentru Kiev in valoare de 61 de miliarde de dolari, relateaza agenția Reuters, citata de…

- Razboi in Ucraina, ziua 790. Presedintele SUA Joe Biden a promis in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, ca va trimite "rapid" ajutoare militare "importante" Ucrainei.

- Președintele american Joe Biden a cerut „conducere și curaj” la Washington pentru a acorda ajutor militar urgent pentru Ucraina și Israel, adaugand ca „acum nu este momentul sa ne abandonam prietenii”, intr-un articol de opinie publicat pe 17 aprilie.