- Ministrii Energiei din statele membre ale Uniunii Europene se vor reuni luni, in sesiune extraordinara, pentru a decide o serie de actiuni in contextul in care Rusia a oprit alimentarea cu gaze a Poloniei si Bulgariei. „Ca urmare a opririi livrarilor de gaz rus in Polonia si Bulgaria, tarile europene…

- Vicepresedintele american Kamala Harris a ajuns la Bucuresti, vineri dupa-amiaza, in contextul unui scurt turneu in estul Europei menit sa transmita un semnal suplimentar de sustinere a statelor de pe flancul estic al aliantei nord-atlantice in fata agresiunii Rusiei, care a invadat Ucraina in 24 februarie.…

- Presedintele SUA, Joe Biden, l-a atacat marti dur pe liderul rus Vladimir Putin, numindu-l un „dictator'' care este acum izolat de lume mai mult ca oricand. Vladimir Putin „s-a inselat'', „suntem pregatiti, suntem uniti'', a spus Biden in primul sau discurs despre Starea Uniunii la Washington. Presedintele…

- „Evaluam directiva președintelui Putin și in acest moment nu vedem niciun motiv sa ne schimbam propriile niveluri de alerta”, a precizat oficialul de la Washington."Nimeni din SUA nu are vreo intenție de razboi cu Rusia. Aceasta retorica este greșita și trebuie evitata, nu avem niciun motiv sa ne schimba…

- Presedintele american Joe Biden a discutat prin telefon cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, promitandu-i sprijinul Statelor Unite in fata atacului Rusiei, a anuntat miercuri seara Casa Alba, citata joi de France Presse. ‘Presedintele Zelenski m-a contactat si tocmai am terminat de vorbit’,…

- Președintele american Joe Biden a vorbit despre criza din Ucraina. Casa Alba a pregatit noi sancțiuni „semnificative” impotriva Rusiei.„Anunț prima tranșa de sancțiuni. Guvernul rus nu se va putea imprumuta de pe piețele europene. Vom impune sancțiuni la adresa elitelor.Rusia este gata de atac, sper…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a invitat duminica pe omologul sau american, Joe Biden, la Kiev pentru a arata sprijinul Washingtonului in fata riscului unei invazii ruse, scrie AFP. "Sunt convins ca vizita dumneavoastra la Kiev in urmatoarele zile (...) ar fi un semnal puternic si ar…

