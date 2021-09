Joe Biden l-a numit pe premierul australian „colegul din Australia”

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a parut, in timpul acordului istoric trilateral privind securitatea in fața Chinei, sa nu-și aduca aminte numele premierului australian, Scott Morrison. Biden l-a numit pe liderul de la Canberra „tipul acela de la antipozi” (in engleza: that fella down under).

- Autoritațile franceze au anulat o seara de gala programata vineri la Washington, a confirmat joi pentru AFP un oficial sub condiția anonimatului, dupa încalcarea „contractului secolului” de furnizare a submarinelor franceze catre Australia, ceea ce a generat o criza transatlantica.…

- ​Franța a negat joi ca a fost avertizata înainte de Statele Unite cu privire la o noua alianța între Washington, Canberra și Londra, care a facut ca Australia sa renunțe la contractul cu Franța și sî achiziționeze submarine cu propulsie nucleara folosind tehnologia americana, scrie…

- Unul dintre scopurile majore ale alianței celor trei țari este construirea de submarine nucleare in Australia, cu tehnologie americana, scrie BBC. In vreme ce Bejingul protesteaza pentru ca se simte vizat de acord, Parisul este nemulțumit pentru ca a fost exclus din alianța, dar și deoarece Australia…

- Statele Unite, care cauta sa îsi consolideze în toate directiile aliantele în fata Chinei, au anuntat miercuri cu Australia si Regatul Unit un vast parteneriat de securitate în zona indo-pacifica, incluzând livrarea de submarine cu propulsie nucleara la Canberra, noteaza…

- Biden a privit sicriele soldaților uciși iar apoi s-a uitat la ceas. Timp de 30 de secunde, Joe Biden pare ca are ochii inchiși și nu se mișca. Aceasta nu este prima oara prima oara cand Joe Biden doarme in public. Biden a privit sicriele soldaților uciși la Kabul, iar apoi s-a uitat la ceas. Mai apoi,…

- Presedintele SUA Joe Biden a salutat marti ''succesul extraordinar'' al misiunii de evacuare a americanilor si a aliatilor lor din Afganistan, in cursul unui discurs solemn rostit la Casa Alba privind incetarea celui mai indelungat razboi al Statelor Unite, relateaza AFP. ''Nicio…

- Presedintele american Joe Biden este presat sa extinda termenul limita pentru evacuarile din Afganistan dincolo de 31 august. Si premierul britanic Boris Johnson cere mentinerea trupelor americane pe aeroportul din Kabul si luna viitoare, dar talibanii ameninta ca “vor fi consecinte”. In haosul din…