- Campania lui Joe Biden a intrat in septembrie cu 466 milioane de dolari, oferindu-i candidatului democrat un vast avantaj financiar de aproximativ 141 de milioane de dolari fața de președintele Donald Trump. Biden avea in primavara 187 de milioane de dolari in spatele lui Trump, care a inceput sa stranga…

- Miliardarul Michael Bloomberg, care a cheltuit in acest an 1 miliard de dolari din banii proprii pentru candidatura sa esuata la presedintia SUA, va contribui cu cel putin 100 de milioane de dolari pentru sustinerea campaniei democratului Joe Biden impotriva republicanului Donald Trump in Florida, transmite…

- Presedintele american Donald Trump, care s-ar putea confrunta cu un deficit de finantare, a declarat marti ca este dispus ca cheltuiasca ”oricat va fi nevoie” din banii proprii pentru a-si finanta campania electorala din acest an impotriva democratului Joe Biden, daca va fi cazul, transmite Reuters.Presedintele…

- Campania electorala pentru alegerile locale va fi atipica fața de anii precedenți ținand cont de actualul context epidemiologic.Candidații și susținatorii acestora vor fi nevoiți sa aplice anumite reguli de protectie sanitara. Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a prezentat, vineri, masurile de protecție…

- Joe Biden va cheltui 280 de milioane de dolari pe publicitate la televiziune si social-media pana in ziua alegerilor, a anuntat miercuri biroul de campanie al candidatului democrat. Suma este cu peste 100 de milioane de dolari mai mare decat cea alocata de rivalul sau republican, presedintele in exercitiu…

- Cheltuielile de campanie ale presedintelui american Donald Trump in vederea realegerii sale la scrutinul din noiembrie au fost de peste 50 de milioane de dolari in iunie, dublu fata de luna precedenta, in conditiile in care cursa prezidentiala se intensifica, relateaza marti agentia Reuters, informeaza…