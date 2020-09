Stiri pe aceeasi tema

- Prima dezbatere televizata a celor doi candidati la presedintia SUA, republicanul Donald Trump si democratul Joe Biden, a avut loc marti seara, in Cleveland, in prezenta unui public restrans, in care s-au aflat si sotiile Melania Trump si Jill Biden, dar a fost urmarita de zeci de milioane de americani,…

- Candidatul democrat la presedintia SUA Joe Biden si-a facut marti publice cele mai recente declaratii fiscale pentru anul 2019, cu cateva ore inaintea dezbaterii cu contra-candidatul republican Donald Trump, in contextul in care presedintele american este tinta unor dezvaluiri in presa cu privire la…

- Dupa luni de izolare, urmate de evenimente restrânse, candidatul democraților la Casa Alba, Joe Biden, a ieșit vineri în public la ceremonia de comemorare a tragediei din 11 septembrie de la New York, reînnoind, într-un schimb de cuvinte cu o mama îndurerata, contactul…

- Mult mai prezent pe teren, adversarul sau, presedintele republican Donald Trump, il ataca cu regularitate pe cel pe care-l numeste "Joe adormitul" din cauza ca a ramas strict inchis in casa, in Delaware, timp de doua luni, incepand din martie, si din cauza ca si-a limitat de atunci deplasarile doar…

- Candidatul democrat la Casa Alba, Joe Biden, a anuntat joi ca isi va relua campania pe teren in statele-cheie inaintea prezidentialelor de la 3 noiembrie, trecand peste pozitia sa de mare prudenta in fata pandemiei de COVID-19, scrie AFP.Mult mai prezent pe teren, adversarul sau, presedintele…

- Intr-un discurs de o ora in gradinile Casei Albe, președintele Donald Trump l-a spulberat efectiv pe rivalul sau democrat. In ziua in care Joe Biden a dezvaluit un plan de combatere a incalzirii globale de 2 trilioane de dolari in cadrul unui discurs in Delaware,Trump s-a urcat pe un podium in fata…

- Mi-e teama de felul în care Joe Biden va discuta cu Donald Trump în dezbaterile finale. El ar trebui sa faca asta cu doua condiții. Altfel, i-ar oferi lui Trump niște avantaje nejustificate, scrie Thomas L. Friedman în New York Times. În primul rând, Biden ar trebui sa…