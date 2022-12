Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, președintele SUA, Joe Biden i-a promis omologului ucrainean Volodimir Zelenski, aflat intr-o vizita istorica la Washington, ca ucrainenii ”nu vor fi niciodata singuri” in fata Rusiei si ca Statele Unite vor ajuta Kievul cat timp va fi necesar, informeaza AFP și Agerpres. ”Nu veti fi niciodata…

- La peste 300 de zile dupa ce tara sa a fost invadata de Rusia, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a venit la Washington pentru discutii despre ceea ce ar putea urma in urmatoarele 300 de zile. Presedintele american Joe Biden si liderul ucrainean au parut sa faca un front unit, dar Biden nu l-ar…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care nu și-a parasit pana acum țara de cand Rusia a declanșat invazia asupra Ucrainei pe 24 februarie, a sosit miercuri in Statele Unite, care vor furniza țarii sale cel mai sofisticat sistem de aparare antiaeriana, Patriot. Zelenski va fi primit la Casa Alba…

- Pentru prima data, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski și-a parasit țara de cand Rusia a invadat Ucraina la 24 februarie 2022. Președintele Zelenski dar și alți oficiali au fost filmați calatorind cu mașini in afara garii Przemysl din Polonia. Bridget Brink, ambasadorul SUA in Ucraina, este de…

- O inregistrare video realizata de canalul polonez TVN24 surprinde momentul in care presedintele Volodimir Zelenski soseste cu trenul in Przemysl, in apropiere de granita dintre Poloniei cu Ucraina, relateaza CNN. Presedintele Zelenski a ajuns acolo cu trenul. Filmarea este datata 21 decembrie, dar nu…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski este in drum spre Washington pentru o vizita oficiala. Casa Alba a transmis ca presedintele Biden va anunta un nou pachet de asistenta militara pentru Ucraina. Presedintele Zelenski se va intalni cu Biden la Casa Alba si se va adresa Congresului. SUA isi…

- Zi importanta astazi pentru Ucraina și președintele țarii, Volodimir Zelenski, acesta fiind așteptat la Washington, acolo unde se va intalni cu omologul sau, Joe Biden. Liderul ucrainean urmeaza sa viziteze Capitoliul, fiind prima ieșire din țara, de la inceputul invaziei ruse. Care este scopul vizitei…

- In cadrul unei discuții cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, președintele SUA, Joe Biden, a promis ca va furniza Ucrainei sisteme avansate de aparare aeriana. De notat ca, in timpul conversației, Biden și-a exprimat condamnarea atacurilor cu rachete lansate de Rusia impotriva Ucrainei, inclusiv…