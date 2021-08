Joe Biden: "Istoria îmi va da dreptate cu privire la Afganistan" ​Președintele american Joe Biden a respins din nou criticile privind retragerea trupelor americane din Afganistan, afirmând ca &"istoria va dovedi ca decizia de a pleca a fost cea corecta&", potrivit Euronews și Rador.



Declarațiile lui Biden vin în contextul în care aeroportul din Kabul este luat cu asalt de cei care înca nu se pot retrage: afganii care au colaborat cu Statele Unite, care au lucrat pentru NATO sau pentru guvernul anterior.



Pentru ei, termenul de evacuare din 31 august ar putea fi prelungit.



&"Evacuarea a mii de persoane de la Kabul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți tineri afgani din capitala Kabul au denunțat pe Facebook ca au fost biciuiți de talibani pentru ca purtau blugi pe strada, relateaza La Stampa. Într-o postare publicata pe Facebook și relatata de ziarul britanic Daily Telegraph, un baiat afgan a povestit ca se plimba cu prietenii…

- Statele Unite i-au sfatuit pe cetatenii americani aflati in Afganistan sa evite sambata deplasarile spre aeroportul din Kabul, unde mii de persoane s-au strans incercand sa fuga dupa ce talibanii au preluat controlul in tara, transmite Reuters, potrivit Agerpres. 'Din cauza amenintarilor potentiale…

- Armata SUA a evacuat pana in prezent peste 3.200 de persoane din Afganistan, in special personalul american, cu ajutorul unor avioane militare, a declarat marti un oficial de la Casa Alba, sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. In afara de aceste 3.200 de persoane, aproape 2.000 de refugiati afgani…

- Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a declarat duminica ca NATO contribuie la securizarea aeroportului din Kabul, pentru a permite evacuarea cetațenilor occidentali, în contextul avansului talibanilor, care sunt pe care sa preia puterea în Afganistan.„Am…

- Inaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, i-a avertizat pe talibani daca preiau puterea cu forța in Afganistan, in condițiile in care ofensiva lor militara este in opoziție cu angajamentul declarat fața de o soluționare negociata a conflictului și fața de…

- Statele Unite vor continua raidurile aeriene in sprijinul trupelor afgane daca talibanii nu-si opresc ofensiva, a declarat duminica la Kabul seful operatiunilor militare americane in Afganistan, relateaza AFP. ''Statele Unite au intensificat loviturile aeriene de sprijin pentru fortele afgane…

- Talibanii au atentionat marti Turcia in legatura cu mentinerea de trupe in Afganistan dupa retragerea fortelor straine din aceasta tara, spunand ca este o decizie "condamnabila", relateaza AFP. "Decizia liderilor turci nu este inteleapta. Este o incalcare a suveranitatii si integritatii noastre…

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, si omologul sau american, Lloyd Austin, au avut miercuri ”o intalnire pozitiva si constructiva” pentru a discuta un plan de a opera si pazi aeroportul din Kabul dupa retragerea NATO din Afganistan, a anuntat Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters.…