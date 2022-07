Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, și omologii sai din G7 vor conveni asupra unei interdicții de import de aur din Rusia, in contextul in care vor extinde sancțiunile impotriva Moscovei pentru razboiul din Ucraina, a declarat sambata pentru Reuters o sursa familiarizata cu aceasta problema, anunța mediafax.…

- Presedintele american Joe Biden a declarat vineri ca nu se va intalni cu liderul de facto al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, in cursul vizitei pe care urmeaza sa o faca in aceasta tara luna viitoare, si ca il va vedea pe printul mostenitor doar in cadrul unei „intruniri internationale” extinse.

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, au convenit ca Ankara va incerca sa ajute la curațarea minelor din porturile ucrainene, a declarat miercuri ministrul rus de externe Serghei Lavrov, la o conferința de presa, dupa o vizita in Arabia Saudita, scrie TASS.…

- Ucraina intrece orice limita a decenței cerand Occidentului sa-i livreze arme și, de asemenea, provoaca implicarea Occidentului in ostilitați prin furnizarea de lansatoare multiple de rachete, a declarat miercuri ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, aflat in vizita in Arabia Saudita, transmite…

- Presedintele american Joe Biden a afirmat luni, la Tokyo, ca ar fi dispus sa foloseasca forta pentru a apara Taiwanul, o declaratie survenita intr-o serie de comentarii critice la adresa Chinei, insa un oficial al Casei Albe a precizat ca remarca nu reprezinta o schimbare in

- Președintele reales Emmanuel Macron și omologul sau american, Joe Biden, au cazut de acord intr-o convorbire telefonica de felicitare, luni, sa organizeze „rapid” discuții mai detaliate privind probleme globale, inclusiv razboiul din Ucraina, a transmis administrația Palatului Elysee, citata de Reuters.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a cerut recent presedintelui american Joe Biden ca SUA sa desemneze Rusia "stat sponsor al terorismului", a relatat vineri Washington Post, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…