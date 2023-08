Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Joe Biden a declarat vineri ca oficialii americani incearca sa stabileasca cu exactitate cum a cazut in Rusia avionul in care se afla liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, accident fara supravietuitori, informeaza Reuters.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a facut o declarație oficiala in legatura cu prabușirea avionului rusesc in care se presupune ca a murit Evgheni Prigojin și a negat ferm orice implicare a Ucrainei in acest eveniment. Conform presei ucrainene de stat, Zelenski a subliniat ca țara sa nu are…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a facut o declarație oficiala in legatura cu prabușirea avionului rusesc in care se presupune ca a murit Evgheni Prigojin și a negat ferm orice implicare a Ucrainei in acest eveniment. Conform presei ucrainene de stat, Zelenski a subliniat ca țara sa nu are…

- Biden afirma ca ''nu este surprins'' de posibila moarte a liderului grupului Wagner in Rusia!Presedintele american Joe Biden a afirmat ca "nu este surprins" de posibila moarte a liderului grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, miercuri, intr-un accident de avion in Rusia, relateaza AFP, informeaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a vizitat pe comandantul ”operatiunii militare speciale” a Rusiei din Ucraina, generalul Valeri Gherasimov, si pe alti comandanti militari importanti, a anuntat sambata Kremlinul, relateaza Reuters. Agentia de presa britanica noteaza ca intalnirea a avut loc dupa ce…

- Ministerul britanic al Apararii considera ca exista posibilitatea realista ca Rusia sa nu mai finanteze activitatile grupului de mercenari Wagner, relateaza duminica Reuters si EFE, informeaza AGERPRES . Ministerul britanic a consemnat duminica intr-un buletin informativ ca statul rus a luat masuri…

- Seful serviciului de informatii externe al Rusiei, Serghei Naraskin, afirma ca a discutat telefonic la sfarsitul lui iunie cu omologul sau american, directorul CIA (Agentia Centrala de Informatii) William Burns, pe tema „ce e de facut cu Ucraina”, transmite miercuri agentia TASS, preluata de Reuters.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat marti, 27 iunie, la Haga, ca este prea devreme pentru a specula cu privire la efectele mutarii trupelor Wagner in Belarus, dar a subliniat ca alianta nord-atlantica este gata sa se apere impotriva oricarei amenintari, transmite Reuters și Agerpres…