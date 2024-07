Stiri pe aceeasi tema

- „Va fi istorie”, a transmis republicanul Randy Yaloz, care a confirmat ca atacul ii crește șansele fostului președinte in alegeri. Dupa ora 15, republicanii se reunesc la convenția in care il vor desemna pe Donald Trump drept candidat al partidului, la doar o zi dupa ce glonțul i-a trecut pe langa ureche. Acum…

- Un oficial guvernamental german a sugerat vineri Partidului Democrat american sa reconsidere candidatura lui Joe Biden la presedintia SUA, dupa prestatia slaba a acestuia in prima dezbatere impotriva rivalului sau republican Donald Trump, relateaza AFP și Agerpres.

- Alegatorii inregistrati care au urmarit dezbaterea dintre Joe Biden si Donald Trump spun, in proportie de 67% la 33%, ca Trump a avut o performanta mai buna, potrivit unui sondaj CNN. Unii democrati sunt atat de disperati de prestatia slaba a presedintelui Biden, incat se intreaba daca el ar trebui…

- Criptomonedele devin o forța in alegerile prezidențiale din SUA! In popularul serial HBO Game of Thrones , alianțele au fost adesea de scurta durata și fluide. Multe dintre marile case au schimbat alianțele pe masura ce cautarea lor nesfarșita pentru putere a continuat.

- Presedintele american Joe Biden va fi nominalizat oficial in format virtual drept candidat al Partidului Democrat pentru alegerile prezidentiale programate pe 5 noiembrie. Nominalizarea sa va avea loc inaintea Convenției Naționale a Partidului Democrat, prevazuta sa aiba loc in perioada 19-22 august.Acesta…

- Președintele francez Emanuel Macron aterizeaza duminica in Germania pentru o vizita de stat de trei zile, urmata de o reuniune bilaterala a cabinetului, in contextul in care cele doua mari puteri ale UE incearca sa dea dovada de unitate inainte de alegerile europarlamentare din 9 iunie. Calatoria lui…

- In cinci din cele șase state-cheie care vor determina rezultatul alegerilor prezidențiale americane din noiembrie, potrivit sondajelor, fostul președinte Donald Trump il devanseaza pe actualul șef al statului, Joe Biden. Acest lucru il demonstreaza sondajele, relateaza The New York Times. Potrivit acestor…

- Candidat republican la scrutinul din acest an și fost președinte al SUA, Donald Trump, a promis miercuri ca va face „cea mai mare deportare" de migranti din istoria tarii daca se va intoarce la Casa Alba, pentru ca altfel migrantii „vor distruge tara", informeaza EFE, citata de Agerpres.„Sa permiti…