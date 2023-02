Stiri pe aceeasi tema

- In timpul intrevederii din Polonia, Joe Biden i-a transmis Maiei Sandu ca SUA reafirma sprijinul ferm pentru integritatea teritoriala și suveranitatea Republicii Moldova, mesaj transmis in contextul in care Kremlinul dorește destabilizarea țarii.

- Presedintele american Joe Biden se intalneste miercuri, la Varsovia, cu grupul celor noua lideri ai tarilor membre ale NATO din Europa Centrala si de Est, in prezenta secretarului general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, pentru a le reconfirma sprijinul "de neclintit" al Washingtonului…

- In programul oficial al vizitei, pe langa o intalnire cu președintele Andrzej Duda, liderul american are un discurs adresat cetațenilor polonezi, de la Palatul Regal din Varșovia, la care poate participa și publicul larg, precum și o intalnire cu lideri politici ai structurii de aparare „București 9”,…

- Președintele rus Vladimir Putin a anulat marti un decret care data din 2012 si care stabilea rezolvarea problemei transnistrene, cu respectarea suveranitații, neutralitații și integritații teritoriale ale Republicii Moldova din partea Federației Ruse.

- Vladimir Putin a anulat marti un decret care data din 2012 si care stabilea principiile directoare ale politicii externe a Federatiei Ruse, in documentul anulat stipulandu-se inclusiv faptul ca trebuie gasite „cai de solutionare a problemei transnistrene pe baza respectarii suveranitatii, integritatii…

- Serviciul de Informații și Securitate(SIS) al R.Moldova confirma declarațiile președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, privind un presupus plan al serviciilor secrete ruse de ”distrugere” a R.Moldova. ”Atat din informațiile prezentate de partenerii noștri ucraineni, cat și in urma activitații operative…

- Presedintele american Joe Biden a apreciat ca Vladimir Putin cauta "o gura de aer" prin lansarea unui armistitiu de 36 de ore in Ucraina cu ocazia sarbatorii de Craciun dupa calendarul iulian, a declarat joi presedintele american Joe Biden jurnalistilor la Casa Alba, raspunzand astfel la intrebarea…

