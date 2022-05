Joe Biden insistă, în fața Congresului: cere de urgență fonduri suplimentare pentru Ucraina Presedintele SUA, Joseph Biden, a cerut marti Congresului de la Washington sa aprobe rapid fondurile suplimentare de 33 de miliarde de dolari pentru asistenta destinata Ucrainei in contextul razboiului cu Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

