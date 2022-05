Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte socialist brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, care va candida din nou pentru acest post impotriva presedintelui de extrema dreapta in functie Jair Bolsonaro, a condamnat invazia in Ucraina ordonata de presedintele rus Vladimir Putin, dar a estimat totodata ca presedintele ucrainean…

- Macron a declarat presei franceze ca obiectivul este incetarea focului in Ucraina și apoi retragerea trupelor ruse. El a spus ca acest lucru nu va fi posibil cu o escaladare prin cuvinte sau acțiuni. Autoritațile americane au negat ca Biden a cerut schimbarea regimului in Rusia, in urma comentariilor…

- Presedintele francez in exercitiu Emmanuel Macron anunta duminica faptul ca nu „nu va folosi” epitele folosite de catre omologul sau american Joe Biden impotriva lui Vladimir Putin, pe care l-a catalogat drept un „macelar”, respingand o escaladare atat „in vorbe”, cat si „in fapte” in Razboiul rus din…

- UE și SUA sunt unite in sprijinul suveranitații și integritații teritoriale a Ucrainei și in hotararea de a apara democrația și valorile comune, au reiterat Ursula von der Leyen și președintee SUA Joe Biden la conferința de presa comuna. “Parteneriatul transatlantic este mai solid ca niciodata, acest…

- In primul sau discurs despre starea uniunii, in Congresul SUA, președintele american Joe Biden l-a criticat pe presedintele rus Vladimir Putin pentru un razboiul pornit in Ucraina, despre care liderul de la Casa Alba a precizat ca este unul „premeditat si neprovocat”. Totodata, Joe Biden și-a reafirmat „credinta…

- Razboiul pornit de Vladimir Putin impotriva Ucrainei a intrat in cea de-a cincea zi. Capitala Kiev a mai rezistat o noapte in fata masinariei de razboi a Rusiei, iar astazi ar urma sa aiba loc primele negocieri intre cele doua parti, la granita dintre Bielorusia si Ucraina. Presedintele ucrainean Volodimir…

- Aliații occidentali considera ca Kievul, capitala Ucrainei, este pe cale sa cada in cateva ore in mainile forțelor rusești. Joi seara, președintele SUA, Joe Biden, a anunțat sancțiuni suplimentare impotriva Rusiei, in timp ce țarile occidentale inca nu știuau cum sa reacționeze. Asta in timp ce luptele…