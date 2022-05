Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Joe Biden urmeaza sa viziteze marți statul Alabama pentru a vizita o unitate a producatorului Lockheed Martin insarcinata cu fabricarea rachetelor antitanc Javelin pe care SUA le-a furnizat constant Ucrainei, cu un succes evident. In timp ce o vizita la nivel prezidențial va atrage atenția…

- Atacurile ruse continua in mai multe zone din Ucraina. In sud-est, rușii au preluat controlul asupra orașului Rubijne din regiunea Lugansk. La Mariupol, situația continua sa fie critica. Combinatul Azovstal, in care se adapostesc atat soldații din Batalionul Avoz, cat și aproximativ 1.000 de civili…

- Miniștrii Apararii și de Externe ai SUA și Ucrainei s-au intalnit in capitala Poloniei in contextul conflictului militar cu Rusia. La discuții a participat și președintele american Joe Biden.

- Președintele american Joe Biden a transmis vineri ca ”vom apara fiecare centimetru din teritoriul NATO” și a subliniat din nou ca SUA nu vor trimite trupe terestre in Ucraina, potrivit CNN . „Nu vom lupta cu cel de-al Treilea Razboi Mondial in Ucraina”, a spus vineri Biden, intr-o conferința de presa,…

- Președintele american Joe Biden a reacționat joi, 10 martie, la informațiile potrivit carora prețurile de consum au crescut cu peste 7,9% in ultimele 12 luni, sugerand ca noul raport al indicelui acestor prețuri reprezinta costul pe care americanii il suporta din cauza invadarii Ucrainei de catre Rusia,…

- Veterani ucraineni sunt inarmati pentru a lupta impotriva trupelor ruse care invadeaza Ucraina, anunta politia, relateaza Reuters. Autoritatile ucrainene indeamna locuitorii tarii sa se inroleze in armata. Atacuri cu rachete si explozii au fost semnalate in mai multe parti ale Ucrainei, inclusiv…

- Joe Biden a avut o prima reacție dupa anunțul lui Vladimir Putin privind recunoașterea independenței regiunilor separatiste din estul Ucrainei. ”Rusia a decis sa rupa o bucata din Ucraina”, a spus Joe Biden marți seara, in prima ieșire oficiala a președintelui american dupa anunțul lui Vladimir Putin…

- Nu ne este frica de niciun pronostic, nu ne este frica de nimeni... pentru ca ne vom apara”, a spus Zelenski in Mariupol, un oraș din estul Ucrainei, in apropiere de prima linie a frontului cu separatiștii pro-rușii susținuți de Moscova, scrie Hotnews.ro Președintele ucrainean a decretat miercuri o…