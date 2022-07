Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a inceput un turneu de patru zile in Orientul Mijlociu – Israel, Cisiordania ocupata și Arabia Saudita, unde va avea intalniri cu liderii regionali. Dar cea mai importanta este intalnirea cu regele saudit Salman și cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman: Statele Unite…

- Calatoria lui Joe Biden in Arabia Saudita saptamana aceasta este o provocare diplomatica care vine cu o dilema, scrie Reuters. „Ar trebui sa fie fotografiat președintele SUA intalnindu-l sau chiar dand mana cu prințul moștenitor Mohammed bin Salman?”, se intreaba jurnaliștii.

- Joe Biden sfideaza iar logica și spune ca se va intalni cu MBS, fara sa il intalneasca.Joe Biden a parut sa minimizeze vineri semnificatia apropiatei sale intalniri controversate cu printul mostenitor Mohammed bin Salman in Arabia Saudita, insistand ca aceasta va avea loc intr-un context international,…

- Presedintele american Joe Biden a declarat vineri ca nu se va intalni cu liderul de facto al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, in cursul vizitei pe care urmeaza sa o faca in aceasta tara luna viitoare, si ca il va vedea pe printul mostenitor doar in cadrul unei „intruniri internationale” extinse.

- Joe Biden se va intalni cu prințul saudit Mohammed bin Salman in timpul unei vizite in Orientul Mijlociu in iulie, indepartandu-se de promisiunea sa din campanie ca va trata regatul ca pe o „paria”, conform Reuters. Vizita are loc in contextul in care președintele american vrea sa combata prețurile…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, va merge, luna aceasta, in vizita in Arabia Saudita unde se va intalni cu printul mostenitor Mohammed bin Salman, revenind asupra promisiunii sale de a trata regatul ca pe un „paria” si de a nu se adresa liderului controversat, au raportat joi media americane,…

- Presedintele Joe Biden va merge in Arabia Saudita la sfarsitul acestei luni, incalcandu-si promisiunea pe care o facea in calitate de candidat la presedintie de a trata aceasta tara drept un stat „paria”. Candidatul Biden spunea ca va pedepsi regatul pentru asasinarea brutala a jurnalistului Jamal Khashoggi,…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, se va deplasa pana la sfarsitul lunii in Arabia Saudita unde se va intalni cu printul mostenitor Mohammed bin Salman, revenind asupra promisiunii sale de a trata regatul ca pe un "paria" si de a nu se adresa liderului controversat, au raportat joi media americane,…