- Presedintele american Joe Biden a facut mai multe gafe la incheierea summitului NATO de la Washington.In timpul conferintei de presa, Biden a gresit numind o pe vicepresedintele Kamala Harris vicepresedintele Trump.L a numit din greseala pe Zelenski "presedintele Putin"Cu cateva ore inainte, el l a…

