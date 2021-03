Președintele american Joe Biden i-a adus critici omologului sau din Rusia, Vladimir Putin, pentru ca s-a implicat in campania alegerilor prezidențiale din SUA in 2020. Joe Biden il considera pe Putin „un criminal”, iar prețul pe care il va plati „il va afla in curand”. Președintele american a declarat, intr-un interviu pentru postul ABC News, ca a avut o „discuție lunga” cu omologul sau din Rusia. Intrebat daca acesta il considera pe Putin drept „un criminal”, raspunsul a fost „Da, cred ca este”. Mai mult decat atat, președintele american i-ar fi spus personal lui Putin ca „nu are suflet”. In…