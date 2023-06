Vor ieși de pe piață furnizori de energie în 2023? Anii trecuți, câteva zeci ”au stins lumina”

Am putea vedea în 2023 ieșirea unor furnizori, așa cum s-a întâmplat în 2021 și 2022 - când, de la un an la altul, au mai rămas doar un sfert din furnizorii de gaze naturale? Am primit răspunsuri… [citeste mai departe]