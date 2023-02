Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina nu va primi avioane de lupta F-16 din SUA pentru a-și apara teritoriul din spațiul aerian de bombele rușilor.Președintele american a fpcut acest anunț intr-un interviu acordat ABC. Joe Biden susține ca Ucraina primește tot ce are nevoie pentru a rezista ofensivei ruse din aceasta primavara și…

- Washingtonul nu intenționeaza inca sa aprovizioneze Ucraina cu avioane de vanatoare F-16, deoarece in acest stadiu nu are nevoie de ele, a declarat președintele american Joe Biden. „Nu, nu are nevoie de un F-16 in acest moment", a declarat Biden intr-un interviu pentru ABC News, ca raspuns la o intrebare…

- Presedintele Volodimir Zelenski, care miercuri a implinit 45 de ani, a multumit in mesajul sau zilnic pentru tancurile Leopard 2 si Abrams pe care chiar in aceasta zi a aflat ca le va primi tara sa, dar a subliniat ca „viteza si volumul” acestui ajutor sunt elementele-cheie in continuare, in timp ce…

- UPDATE Autoritațile germane au confirmat ca Germania va trimite 14 tancuri Leopard 2 in Ucraina și va aproba exportul acestora din țarile partenere. Tot astazi, presedintele american Joseph Biden a anuntat miercuri seara ca Statele Unite vor furniza Ucrainei 31 de tancuri de tip M1 Abrams, in cadrul…

- Zelenski a declarat ca vor fi anunțate schimbari iminente in guvern, regiuni și forțele de securitate, dupa acuzațiile de corupție la aproape un an de la invazia Rusiei. Zelenski nu a numit oficialii care urmau sa fie inlocuiți.

- Zelenski a intensificat apelurile pentru aprovizionarea cu tancuri grele și a cerut "hotarare și rapiditate" in luarea deciziilor din partea aliaților occidentali. Țarile NATO sunt pe cale sa anunțe noi "arme mai grele" pentru Ucraina, a declarat șeful alianței.

- Producatorul german de armament Rheinmetall nu va putea livra tancuri Leopard 2 Ucrainei mai devreme de 2024, in timp ce acestea sunt in reparații, daca guvernul de la Berlin decide sa le livreze Kievului, a avertizat duminica patronul grupului in coloanele publicației Bild. Guvernul german a anunțat…

- Germania „nu are niciun plan de a trimite tancuri Leopard 2 in Ucraina", a declarat un purtator de cuvant al guvernului, potrivit Sky News, relateza Mediafax.