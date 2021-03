Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Joseph Biden, nu intentioneaza sa aiba vreo întrevedere cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, a anuntat luni seara Casa Alba, conform agentiei Reuters. Întrebat daca abordarea Washingtonului fata de Phenian va include întâlniri ale lui Joseph Biden…

- Noul presedinte al SUA, Joseph Biden, intentioneaza sa vorbeasca in curand cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, anunta Casa Alba, potrivit agentiei Reuters preluat de mediafax. Joseph Biden a discutat deja cu o serie de lideri straini, iar faptul ca nu a avut inca nicio conversatie…

- Presedintele SUA, Joe Biden, 'nu a fost retinut' in convorbirea telefonica pe care a avut-o in aceasta saptamana cu presedintele rus Vladimir Putin, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Liderul de la Casa Alba a adus in discutie, cu…

- Presedintele ales al SUA Joe Biden se pregateste sa semneze inca de miercuri, imediat dupa investirea sa, o intreaga serie de ordine executive si memorandumuri, prin care va anula unele politici adoptate de presedintele in exercitiu Donald Trump si va lua primele sale masuri pentru combaterea pandemiei…

- In ultima zi de mandat, președintele SUA Donald Trump a ținut un speech de ramas bun, in care „a cerut rugaciuni pentru noua administrație a președintelui ales Joe Biden”, dar a refuzat sa menționeze numele lui Biden, conform extraselor publicate de Casa Alba, a notat agenția Reuters . „Saptamana aceasta,…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in considera ca ar fi bine ca presedintele ales american Joe Biden sa angajeze discutii cu Coreea de Nord si sa profite de progresele realizate de catre presedintele in exercitiu Donald Trump cu dictatorul nord-coreean Kim Kong Un, relateaza Reuters, conform news.ro.…

- Kim Jong Un a facut apel pentru arme nucleare mai avansate și a spus ca Statele Unite sunt ”cel mai mare inamic al nostru”, liderul nord-coreean devenind o provocare importanta pentru președintele-ales Joe Biden dinainte sa se instaleze în funcție, Reuters. Politicile ostile…