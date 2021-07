Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden ”indeamna regimul cubanez sa-si auda poporul” si ”apelul vibrant al acestuia la libertate”, intr-un comunicat difuzat luni de Casa Alba, la o zi dupa manifestatii antiguvernamentale istorice in Cuba, relateaza AFP. ”Statele Unite indeamna regimul cubanez sa-si…

- Președintele SUA, Joe Biden, „solicita regimului cubanez sa-și asculte poporul” și „vibrantul sau apel la libertate”, într-o declarație publicata luni de Casa Alba, a doua zi dupa protestele istorice din Cuba, potrivit AFP. „Statele Unite solicita regimului…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirma ca a aflat din presa despre decizia omologului sau american Joe Biden de a pune capat tentativelor de a bloca gazoductul rusesc Nord Stream 2 pe care Ucraina îl considera o amenințare grava la adresa securitații sale, relateaza Axios.Zelenski…

- Președintele american Joe Biden ii va primi, marți, la Casa Alba, pe membrii familiei lui George Floyd, afro-americanul care a murit in urma intervenției polițistului Derek Chauvin, anunța businessinsider.com, care citeaza AP.Vizita familiei lui George Floyd la Casa Alba vine sa comemoreze un an de…

- Presedintele american Joe Biden a decis luni, in cele din urma, sa creasca de la 15.000 la 62.500 numarul de refugiati admisi in Statele Unite pentru anul in curs, dupa amanari care i-au adus critici puternice in propria tabara, informeaza AFP. "Astazi modific pragul anual de admitere pentru refugiati…

- Presedintele SUA Joe Biden a luat o masura extrema, dar pe care el o considera necesara, in contextul noii tulpine de Covid-19 din India. Liderul de la Casa Alba a decis sa se impuna, de saptamana viitoare, restrictii in cazul persoanelor care vin din India, tara care se confrunta cu o crestere exponentiala…

- Presedintele SUA Joe Biden a salutat marti ''progresele extraordinare'' realizate in Statele Unite in ultimele luni in combaterea pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. ''Mai avem un drum lung de parcurs (...), dar am facut progrese extraordinare'', a declarat Joe Biden de la Casa Alba, referindu-se…

- Initia, intr-o miscare care a starnit imediat critici aspre mai ales din tabara democrata, Joe Biden a decis sa nu creasca numarul de refugiati admisi anual in Statele Unite, o masura promisa in campanie, si sa pastreze pentru anul 2021 plafonul de 15.000 de persoane stabilit de Donald Trump. La doar…