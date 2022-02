Președintele american Joe Biden a cerut tuturor cetațenilor americani ramași in Ucraina sa paraseasca țara imediat. Biden a spus ca nu va trimite trupe pentru a-i salva pe americani daca Moscova invadeaza Ucraina. El a avertizat ca „lucrurile ar putea scapa de sub control repede” in regiune. Rusia a negat in repetate randuri orice plan de invadare a Ucrainei, in ciuda adunarii a peste 100.000 de militari in apropierea graniței. Joe Biden, avertisment pentru americani sa plece din Ucraina Rusia tocmai a inceput exerciții militare masive cu Belarusul vecin. Ucraina a acuzat Rusia ca ii blocheaza…