- Mai mulți soldați americani și echipamente ale Statelor Unite au sosit cu avioane militare pe aeroportul Rzeszow-Jasionka din Polonia, aflat in sud-estul țarii, marți (8 februarie).Cu un Boeing 747 charter, sute de soldați americani au ajuns la Rzeszow, situat la aproximativ 62 de mile de granița cu…

- Șeful Serviciului de Informații Externe al Germaniei (BND) afirma ca, in pofida declarațiilor conciliante ale Moscovei, Rusia este pregatita sa atace Ucraina, dar ca deocamdata nu a decis daca sa o faca, relateaza Reuters. „Cred ca decizia de a ataca nu a fost luata inca”, a afirmat Bruno Kahl, directorul…

- Dupa ce Statele Unite și Alianța Nord-Atlantica au respins la unison toate cererile de neacceptat ale Moscovei in privința retragerii blocului militar transatlantic pe liniile sale dinaintea anului 1997, precum și a opririi extinderii NATO spre granițele

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca a avut joi o conversatie lunga cu presedintele american Joe Biden, cu care a discutat despre actiuni comune in vederea reducerii tensiunilor cu Rusia, informeaza Reuters.

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri, 21 ianuarie, ca „nu se va intampla” o incursiune militara rusa in Ucraina si spera ca diplomatia va rezolva criza in curs, in special dintre Rusia si Statele Unite, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. „Nu ar trebui sa fie o interventie…

- Joe Biden a dat asigurari joi ca orice intrare a trupelor ruse pe teritoriul Ucrainei ar fi considerata o „invazie”, dupa ce a provocat indignarea Kievului evocand miercuri posibilitatea unei „incursiuni minore” a Rusiei in Ucraina. „Daca Putin face aceasta alegere, Rusia o va plati foarte scump”, a…

- Rusia a trimis elicoptere militare la granița cu Ucraina, conform unor surse din serviciile de spionaj americane citate de New York Times, semn ca Vladimir Putin inca nu a renunțat la planurile sale de invazie a sudului Ucrainei. Numarul de trupe rusești din zona a ramas constant, estimat la circa de…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a avertizat vineri Rusia ca orice incercare de a invada Ucraina va avea ”consecinte”, exprimandu-si ingrijorarea cu privire la comasarea unor trupe rusesti la frontiera acestei foste republici sovietice, relateaza The Associated Press.