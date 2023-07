Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul chinez de Externe nu are nicio informație pe care sa o difuzeze cu privire la o posibila conversație telefonica intre președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping despre revolta celor de la CMP "Wagner". Purtatoarea de cuvint a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning,…

- Presedintele american, Joe Biden, a apreciat, in cursul unei receptii in California cu donatori ai Partidului Democrat, la care au participat jurnalisti, ca omologul sau chinez, Xi Jinping, apartine categoriei „dictatorilor”, scrie AFP. Referindu-se la un episod recent in care Statele Unite au distrus…

- Franța si Uniunea Europeana(UE) sunt hotarate sa sprijine Ucraina „pe termen lung” si „in toate domeniile”, a reafirmat Parisul, marti, unui emisar chinez, trimis de Beijing in Europa pentru a discuta despre o solutionare politica a conflictului ruso-ucrainean, relateaza AFP. Ministerul francez de Externe,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunta vineri ca i-a cerut omologului sau chinez Xi Jinping ajutorul in dosarul in care Curtea Penala Interntaionala (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele presedintelui rus Vladimir Putin și in privința intoarcerii copiilor ucraineni „deportati” de Rusia,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski spera ca va putea profita de influenta Chinei in conflictul dintre Ucraina si Rusia, in urma unei conversatii telefonice cu omologul sau chinez Xi Jinping, prima dupa inceperea agresiunii ruse contra tarii vecine in urma cu 14 luni, relateaza joi DPA. ”Exista…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat miercuri ca a avut o convorbire telefonica "lunga si semnificativa" cu liderul chinez Xi Jinping si a spus ca spera ca aceasta va da un impuls relatiilor cu Beijingul. Convorbirea a fost confirmata si de Beijing, anunta Reuters si The Guardian. "Am…

- Președintele SUA, Joe Biden, urmeaza sa aiba o convorbire telefonica cu președintele chinez Xi Jinping, dar nu exista inca planuri concrete care sa fie anunțate. Secretarul de presa al Casei Albe, Carine Jean-Pierre, a declarat acest lucru in cadrul unui briefing ordinar pentru jurnaliști. "Am spus…