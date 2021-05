Stiri pe aceeasi tema

- Conform Agerpres , liderul de la Casa Alba si-a exprimat, de asemenea, ingrijorarea cu privire la "siguranta jurnalistilor" dupa ce o lovitura israeliana a distrus o cladire-turn cu 13 etaje din Gaza care adapostea mai multe media internationale, inclusiv sediul agentiei americane AP, potrivit unui…

- Secretarul de Stat Antony Blinken a discutat cu presedintele palestinian Mahmoud Abbas, un prim contact al noii administratii de la Washington cu palestinienii, si i-a cerut o incetare a tirurilor de proiectile din Fasia Gaza catre Israel, relateaza AFP. ”Am discutat cu presedintele (Mahmoud)…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a transmis sprijinul sau ferm pentru securitatea Israelului și pentru „dreptul Israelului de a se apara”, dupa raidurile și violențele din ultimele zile in care au fost uciși oameni in Israel și in Fașia Gaza, in cadrul unei convorbiri pe care a avut-o…

- O ploaie de 130 de rachete lansata de Hamas a lovit Tel Aviv și imprejurimile sale, marți seara, la o zi dupa ce forțele aeriene israeliene au distrus o cladire de 10 etaje in care iși aveau birourile lideri islamiști palestinieni. In noaptea de miercuri atacurile au continuat iar armata israeliana…

- Bratul armat al Hamas a sustinut ca a lansat 130 de rachete in directia Tel Aviv, marți seara, relateaza AFP, potrivit Agerpres. De luni seara si inainte de atacul in directia Tel Aviv de marți seara, aproximativ 480 de rachete au fost lansate, in total, de diferite grupuri palestiniene din Fasia Gaza…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, l-a sunat vineri seara pe premierul in exercitiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, pentru a-i transmite condoleante dupa busculada produsa la un eveniment religios, soldata cu cel putin 45 de morti, informeaza site-ul Axios.com. "Popoarele din Statele Unite…

- Presedintele SUA, Joe Biden, l-a sunat vineri seara pe premierul in exercitiu al Israelului, Benjamin Netanyahu, pentru a-i transmite condoleante dupa busculada produsa la un eveniment religios, soldata cu cel putin 44 de morti.

- Mahmoud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, a refuzat in urma cu o luna si jumatate o conversatie prin telefon cu noul secretar de Stat american, Antony Blinken, cerand sa fie sunat de presedintele SUA, Joseph Biden, afirma surse citate de postul israelian Kan si de site-ul Ynetnews.com,…