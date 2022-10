In timp ce aliații lui Biden au spus ca va candida pentru un al doilea mandat, președintele s-a ferit sa faca o declarație. Președintele american Joe Biden i-a spus reverendului Al Sharpton ca va candida pentru un al doilea mandat in cadrul unei conversații private la Casa Alba luna trecuta, a informat Sharpton, mai tarziu in aceeași zi, personalul sau de la National Action Network din Washington, relateaza BBC.

