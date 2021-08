Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, a propus un buget de 6 trilioane de dolari pentru 2022 - cel mai mare de la Al Doilea Razboi Mondial incoace. Prioritațile sale sunt creșterea nivelului de trai pentru saraci și patura mijlocie, investițiile majore in educație, infrastructura și combaterea schimbarilor climatice.…

- Presedintele american Joe Biden considera ca a marcat puncte in vointa sa de a demonstra ca democratiile sunt eficiente impotriva Chinei si intentioneaza sa se intalnesca cu omologul sau chinez Xi Jinping, a nunta Casa Alba, relateaza AFP.

- Președintele american Joe Biden a fost intrebat in conferința de presa susținuta miercuri, la finalul summitului cu Vladimir Putin de la Geneva, despre ce efecte ar avea asupra relațiilor bilaterale SUA-Rusia eventuala moarte in inchisoare a opozantului rus Aleksei Navalnii. Liderul de la Casa Alba…

- Presedintele american, Joe Biden, a afirmat ieri, in conferinta de presa de la Bruxelles, ca Ucraina trebuie sa elimine coruptia si sa indeplineasca și alte criterii pentru aderarea la NATO, dar anexarea Peninsulei Crimeea de catre Rusia, precum si rolul Moscovei in partea de est

- Liderul democrat de la Casa Alba a ajuns miercuri in Europa, unde va incerca sa repare relațiile transatlantice racite in timpul mandatului lui Donald Trump, sa ajunga la un compromis pe tema diferendelor cu liderii europeni, sa inchege o coaliție pentru contracararea Chinei și, nu in ultimul rand,…