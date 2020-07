Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si China incearca sa influenteze rezulatul scrutinului prezidential programat in Statele Unite in noiembrie, afirma Joseph Biden, potentialul candidat democrat la functia de presedinte. "Stiam...

- Actuali si fosti directori de pe Wall Street, analisti, lobbyisti, avocati si consultanti politici cu clienti din sectorul bancar au vorbit pentru CNBC despre modul in care sectorul financiar se pregateste pentru o posibila victorie a democratului Joe Biden in alegerile prezidentiale din Statele Unite,…

- Prima Doamna Melania Trump ar putea fi cel mai dur inamic al presedintelui Donald Trump in alegerile prezidentiale de la 3 noiembrie, mai dur decat Joe Biden, speculeaza la CNN experti, care evoca un detaliu tulburator al comunicarii First Lady, relateaza revista franceza Gala.In contextul…

- Joe Biden este candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidentiale din Statele Unite, care se vor desfasura in luna noiembrie. Acesta il va avea ca adversar pe actualul presedinte, Donald Trump. Biden a atins pragul de 1.

- Rusia și China continua sa fie competitori pentru Statele Unite, iar Armata americana iși continua pregatirea pentru situații neprevazute, chiar și in contextul creat de pandemia de Covid-19, a anunțat luni secretarul american al apararii, Mark Esper. La o dezbatere a Institutului Brookings, el a spus…

- China nu are niciun interes in a interfera in alegerile prezidentiale din Statele Unite, a anuntat joi diplomatia chineza, dupa ce presedintele american Donald Trump declarase ca Beijingul ''va face tot posibilul'' pentru a-l face sa piarda scrutinul prezidential din luna noiembrie, informeaza Reuters,…

