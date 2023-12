Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a refuzat vineri sa comenteze problemele judiciare ale fiului sau, inculpat in ajun de justitia federala pentru frauda fiscala intr-un dosar care ar putea afecta campania presedintelui democrat pentru realegerea sa la Casa Alba anul viitor.

- Fiul președintelui Joe Biden a fost vizat, joi 7 decembrie, de o a doua inculpare a justiției federale. De data aceasta, este vorba de o acuzație de frauda fiscala. Nu este un secret ca un astfel de eveniment pica prost acum, cu un an inaintea alegerilor prezidențiale americane la care tatal sau intenționeaza…

- Hunter Biden, fiul presedintelui american Joe Biden, a fost inculpat joi pentru a doua oara la nivel federal, de data aceasta pentru evaziune fiscala, potrivit unui document judiciar, relateaza Reuters si AFP. Hunter Biden, in varsta de 53 de ani, „a fost implicat intr-o stratagema pentru a nu plati…

- O suta de oficiali guvernamentali americani de la Departamentul de Stat si de la Agentia pentru Dezvoltare Internationala au semnat un memoriu intern in care critica Casa Alba pentru ca „nu tine cont de vietile palestinienilor” si pentru ca da dovada de „lipsa de vointa in a dezescalada” razboiul dintre…

- Președintele american Joe Biden dorește sa restabileasca canalele militare de comunicare cu China in timpul intrevederii cu președintele chinez Xi Jinping, care va avea loc la 15 noiembrie, in cadrul summitului Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC) de la San Francisco. Dupa cum scrie "Adevarul European",…

- Președintele american Joe Biden va pune "intrebari dificile" in cadrul intilnirilor cu liderii israelieni in timpul unei calatorii in Orientul Mijlociu. Potrivit publicației Adevarul European, coordonatorul de comunicare strategica al Consiliului de Securitate Naționala al SUA, John Kirby, a declarat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a transmis celor peste 40 de lideri europeni reuniti joi in orasul spaniol Granada ca este increzator in continuarea sprijinului SUA pentru tara sa si a cerut asistenta si arme suplimentare pentru Ucraina in lupta acesteia contra agresorilor rusi, a informat…

- Ciobanescul german al președintelui american Joe Biden, pe nume „Commander”, cu o tendinta nefericita de a musca, "nu mai este la Casa Alba", potrivit unei purtatoare de cuvant a cuplului prezidential american, care a fost deja nevoit sa se desparta de un caine din motive similare, transmite Le Figaro,…