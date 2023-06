Joe Biden, final de discurs straniu: „God save the Queen!” VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, starnește din nou controverse in mediul online, cand dupa un discurs pe tema controlului armelor a incheiat cu mesajul din titlul imnului național al Regatului Unit, respectiv ”God save the Queen” (Dumnezeu s-o salveze pe regina).Biden vorbea la Summitul național pentru…

- Fostul președinte american Donald Trump este vizat de 37 de capete de acuzare, in special „retinerea de informatii privind securitatea nationala” si „obstructionarea justitiei” in dosarul arhivelor de la Casa Alba, potrivit actului de acuzare dat publicitatii vineri, transmite AFP. Presedintele american…

- Președintele SUA, Joe Biden, a anunțat sambata, la summitul G7, ca doua instituții financiare guvernamentale americane au emis scrisori de interes pentru imprumuturi potențiale de 4 miliarde de dolari pentru proiectul reactoarelor nucleare mici din Romania, potrivit unui comunicat al Casei Albe. Este…

- Joe Biden le-a transmis vineri liderilor din G-7 ca va da unda verde livrarii de catre occidentali de avioane de lupta Ucrainei, inclusiv F-16 americane, a indicat vineri un inalt responsabil al Casei Albe, transmite AFP, potrivit Agerpres.

- Presedintele american Joe Biden va participa la summitul liderilor G7 de la Hiroshima, Japonia, in perioada 19-21 mai, a anuntat marti Casa Alba, potrivit AFP.Pe ordinea de zi se vor afla razboiul din Ucraina, criza alimentara si climatica mondiala si "asigurarea unei cresteri economice incluzive…

- Președintele SUA, Joe Biden, urmeaza sa aiba o convorbire telefonica cu președintele chinez Xi Jinping, dar nu exista inca planuri concrete care sa fie anunțate. Secretarul de presa al Casei Albe, Carine Jean-Pierre, a declarat acest lucru in cadrul unui briefing ordinar pentru jurnaliști. "Am spus…

- In timpul unui banchet care a avut loc la Castelul Dublin, joi seara, președintele Biden le-a spus liderilor irlandezi ca vrea sa „linga lumea”.„Nu exista nimic și ma refer la asta din adancul inimii mele – nu exista nimic pe care națiunile noastre nu pot realiza daca o facem impreuna. Chiar vorbesc…

- Calatoria șefei de cabinet din Taiwan, Tsai Ing-wen, in Statele Unite nu va interfera cu planurile SUA de a ține conversații telefonice intre președintele Joe Biden și președintele chinez Xi Jinping. O astfel de incredere a fost exprimata in cadrul unui briefing regulat pentru jurnalisti de catre coordonatorul…