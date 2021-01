Joe Biden face curățenie după Trump. Un proiect important va fi ANULAT Presedintele ales american Joe Biden intentioneaza sa anuleze proiectul controversatului oleoduct Keystone XL dintre Canada si Statele Unite printr-un decret prezidential chiar din ziua investirii sale pe 20 ianuarie, au afirmat duminica posturile canadiene de televiziune CBC si CTV. Cele doua canale au raportat despre o mai multe de note informative trimise de echipa de tranzitie a lui Joe Biden unor actori din domeniul industrial, indicand ca anularea permisului acordat oleoductului va face parte dintre masurile pe care noul presedinte american le va anunta in ziua instalarii in functie, informeaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

