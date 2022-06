Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Joe Biden a spus ca SUA nu vor trimite in Ucraina sisteme de rachete care pot ajunge pana in Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Rusia a pierdut in cele trei luni de razboi impotriva Ucrainei circa o mie de tancuri, dar in pofida pierderilor suferite are in continuare disponibile majoritatea capabilitatilor angajate in acest conflict, a declarat joi in fata presei americane un responsabil militar de la Washington, potrivit…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se asteapta sa sustina convorbiri telefonice cu omologii sai din Rusia si Ucraina in urmatoarele 48 de ore, cu speranta de a-i intalni pe amandoi la Istanbul pentru a pune capat conflictului dintre Rusia si Ucraina, potrivit CNN. Fii la curent cu cele…

- Presedintele american Joe Biden va avea luni o intalnire in format virtual cu premierul indian Narendra Modi, in care va aborda, printre altele, conflictul din Ucraina, a anuntat Casa Alba duminica, potrivit AFP, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Senatul SUA a adoptat in unanimitate, miercuri seara, o inițiativa legislativa majora pentru a readuce la viața un program din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial care ii permite președintelui Joe Biden sa trimita mai eficient arme și alte provizii in Ucraina, in contextul invaziei rusești,…

- Președintele american Joe Biden se va intalni cu președintele polonez, Andrzej Duda, va vizita refugiați și va ține un discurs in ultima zi a calatoriei in Europa, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Presedintele american Joe Biden va vizita vineri orasul Rzeszow, situat la aproximativ 80 de kilometri de granita cu Ucraina, in cadrul vizitei in Polonia, a doua etapa a calatoriei sale in Europa, a anuntat joi Casa Alba, transmite vineri AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele american Joe Biden pleaca miercuri spre Bruxelles, unde va avea discutii cu liderii europeni despre invazia Rusiei in Ucraina, ducand cu el planuri pentru noi sanctiuni impotriva Moscovei, au declarat surse citate de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…