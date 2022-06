Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Germaniei, Frantei si Italiei sunt asteptati joi la Kiev sa isi exprime sprijinul pentru Ucraina, in timp ce aceasta lupta sa reziste unui atac necrutator din partea Rusiei, transmite Reuters. Organizarea vizitei cancelarului german Olaf Scholz, a presedintelui francez Emmanuel Macron si a prim-ministrului…

- Razboi in Ucraina, ziua 97. Rușii ataca tot mai brutal in estul Ucrainei. Putin pune la cale cu Erdogan deblocarea comerciala a Marii Negre, iar la Bruxelles, liderii celor 27 de state membre ale UE au adoptat, in sfarșit, al șaselea pachet de sancțiuni e

- Deși maștile au cazut, se aud inca pledoarii pacifiste, din partea statelor serios dependente de gazul rusesc, dar și dinspre cele care cred, inerțial, ca Ucraina nu e o chestiune strict europeana sau ca Rusia s-ar mulțumi cu supunerea Kievului. Și totuși, pacifismul nu face decat sa-l legitimeze pe…

- "Nu pot tolera nicio indecizie dupa tot ce ni s-a intamplat", a declarat Zelenski in discursul sau rostit in format de videoconferinta in fata parlamentarilor irlandezi, relateaza EFE, prelaut de Agerpres."In timp ce lumea intreaga este la curent cu crimele comise impotriva poporului nostru, trebuie…

- Vicepremierul polonez Jaroslaw Kaczynski, considerat omul forte al puterii de la Varsovia, a acuzat Franta si Germania ca sunt prea apropiate de Rusia in contextul razboiului din Ucraina, scrie AFP. „Germania, ca si Franta, are o simpatie foarte puternica pentru Moscova”, a criticat liderul partidului…

- "Germania, ca si Franta, are o simpatie foarte puternica pentru Moscova", a criticat liderul partidului nationalist-populist PiS la putere in Polonia, intr-un interviu publicat duminica de cotidianul german Die Welt.Jaroslaw Kaczynski si-a rezervat cele mai ascutite sageti in directia Berlinului."Ani…

- Ceea ce mi-a lasat un gust amar a fost nu atat interviul ca atare (in definitiv, n-aveam alte asteptari de la Dughin), cat comentariile de pe site ale cititorilor. Si acolo si, vai, in multe alte locuri am vazut cata lume e obnubilata de propaganda Kremlinului, cat credit au diatribele antiamericane…

- Mesajul lui Biden l-a vizat și pe președintele Chinei, caruia i-au fost deja transmise ferm consecințele pe care le va suporta, in caz ca il va sprijini pe Putin in razboiul din Ucraina. "Ziua de azi marcheaza o luna de cand Rusia a inceput carnagiul in Ucraina. Foarte mulți ucraineni refugiați iși…