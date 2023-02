Stiri pe aceeasi tema

- Ambele camere ale Parlamentului rus au aprobat miercuri suspendarea participarii Rusiei la tratatul de dezarmare nucleara Noul START, o decizie anuntata cu o zi inainte de presedintele rus Vladimir Putin si denuntata la unison de puterile occidentale.

- Consiliul Federației a aprobat, in unanimitate, in sedinta plenara de miercuri, legea privind suspendarea valabilitatii Tratatului dintre Rusia și SUA privind masurile de reducere și limitare in continuare a armelor strategice ofensive (START, START-3). Documentul a fost inaintat Dumei de Stat de…

- • Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg: Suspendarea participarii Rusiei la Tratatul Noul START destructureaza arhitectura de control a armamentelor • Joe Biden: Sprijinul SUA pentru Ucraina este neclintit Ieri, presedintele rus Vladimir Putin a declarat, in discursul adresat parlamentului, ca…

- Vladimir Putin a declarat marti, in discursul adresat Parlamentului rus, ca Moscova isi suspenda participarea la tratatul New START (Noul START, Tratatul privind reducerea armelor nucleare strategice) cu Statele Unite, care limiteaza arsenalele nucleare strategice ale celor doua parti.

- Vladimir Putin a ținut miercuri un discurs in care a vorbit despre situația din Ucraina și in care a prezentat obiectivele militare ale Rusiei. Liderul de la Kremlin a subliniat ca țara sa iși va indeplini toate obiectivele stabilite in ceea ce numește „operațiunea militara speciala” din Ucraina. In…

- Vladimir Putin a declarat miercuri ca se va asigura ca fortele nucleare ale Rusiei sunt pregatite de lupta si a dat asigurari ca armata va primi tot ceea ce este necesar, fara limite financiare, ca sa-si indeplineasca obiectivele din Ucraina, relateaza „The Guardian". El a acuzat NATO ca isi foloseste…

- In contextul razboiului dezastruos din Ucraina, care dureaza de zece luni, Rusia aduce in discuție tot mai des in ultima vreme amenintarea cu armele nucleare. De aceea, in randul europenilor și nu numai exista temeri legate de un posibil conflict nuclear, care ar avea urmari devastatoare. Cuprins: Ce…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca riscul unui razboi nuclear este in crestere pe fondul conflictului din Ucraina, dar a insistat ca Rusia nu a ”innebunit” si nu va folosi prima arma nucleara, recurgerea la aceasta de catre Moscova fiind posibila doar ca raspuns la un atac, si de…