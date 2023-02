Stiri pe aceeasi tema

Președintele american Joe Biden va face o vizita in Polonia din 20 pana in 22 februarie pentru a marca implinirea unui an de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, scrie France-Presse, informeaza Rador.

Președintele Statelor Unite, Joe Biden, sustine marti seara (miercuri, ora 4 a.m., ora Romaniei) discursul sau anual despre Starea Uniunii, in care le va spune republicanilor ca ar trebui sa poata lucra impreuna in noul Congres, releva un extras din discurs, publicat de Casa Alba, anunța Rador.

Avocatul personal al presedintelui Statelor Unite, Joe Biden, a declarat ca in urma unei perchezitii efectuata in casa de vacanta de pe plaja din Delaware a presedintelui Joe Biden s-a incheiat si nu au fost gasite niciun fel de documente clasificate, anunța Rador.

Secretarul de stat al Statelor Unite, Antony Blinken, a declarat marți ca sprijinul acordat de Washington Kievului a evoluat pe parcursul razboiului, SUA fiind hotarate sa ofere Ucrainei "ceea ce are nevoie pentru a reuși pe campul de lupta", transmite Rador.

Prima-doamna a Statelor Unite, Jill Biden, va fi operata saptamana viitoare pentru a-i fi indepartata o "mica leziune" cutanata descoperita pe fata la un control de rutina, a anuntat miercuri purtatoarea sa de cuvant, scrie AFP.

Presedintele american, Joe Biden, intentioneaza sa sustina un discurs, joi, pe tema imigratiei, urmand ca saptamana viitoare sa efectueze o vizita la granita dintre Statele Unite si Mexic, abordand un subiect ce a reprezentat o provocare pentru presedintele democrat, in primii sai doi ani de mandat,

Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a declarat luni ca SUA nu discuta despre efectuarea unor exercitii nucleare comune cu Coreea de Sud, contrazicand astfel direct declaratiile omologului sau sud-coreean, Yoon Seok-youl, anunța Rador.

Ministrul turc al apararii, Hulusi Akar, a cerut joi Statelor Unite sa dea dovada de ințelegere fața de o posibila noua operațiune militara turca in Siria, dupa ce Washingtonul și-a exprimat "opoziția ferma" fața de o astfel de acțiune, conform Reuters, scrie Rador.