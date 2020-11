Stiri pe aceeasi tema

- Renumararea buletinelor de vot in statul Georgia a confirmat victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii, informeaza BBC.In acest stat, democratul a obținut 12.284 de voturi in plus fața de Donald Trump.Presedintele ales al SUA a denuntat "iresponsabilitatea incredibila"…

- Pe 8 noiembrie 2016 candidatul republican Donald Trump a invins-o pe candidatul democrat Hillary Clinton in cursa de alegeri pentru președinția Statelor Unite ale Americii. Clinton a caștigat votul popular, obținand peste 65 milioane de voturi in fața lui Trump care a obținut doar 62 milioane de voturi.

- Mai multe autoritati electorale americane anunta ca nu au gasit ”nicio proba” cu privire la stergerea sau modificarea buletinelor de vot sau la piratarea sistemelor de vot, la zece zile de la alegerile prezidentiale americane, in contextul in care Donald Trump nu-si recunoaste in continuare infrangerea…

- China s-a alaturat tarilor ai caror lideri l-au felicitat pe presedintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, pentru victoria la alegeri. Purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe a afirmat ca Beijingul respecta alegerea poporului american. Deocamdata presedintele chinez, Xi Jinping nu l-a…

- Prin victoria din Arizona, Biden ajunge la 290 de voturi in Colegiul Electoral al Statelor Unite, semnificativ peste pragul de 270 de voturi necesar pentru victorie. Biden a castigat si votul popular, avand in plus peste 5,2 milioane de voturi, adiva 3,4- din optiunile exprimate. In conditiile in care…

- O persoana care a pariat pentru Joe Biden ca viitor președinte la alegerile prezidențiale din SUA a caștigat 1,3 milioane de dolari, insa omul nu și-a incasat inca banii pentru ca alegerile din SUA nu s-au terminat cu certitudine, potrivit CNN.Pariul uriaș a fost plasat pe 29 octombrie pe Bursa Betfair,…

- Președintele în funcție, Donald Trump, a pierdut alegerile în SUA. Mai multe instituții media americane și internaționale l-au declarat pe Joe Biden câștigator al alegerilor în statul Pennsylvania. Astfel, dupa patru zile de la alegerile prezidențiale,…

- Donald Trump Jr. a sugerat ca ar putea sa candideze la președinția Statelor Unite in 2024, dupa ce tatal sau și-ar incheia un potențial al doilea mandat, daca va reuși sa caștige alegerile prezidențiale din 2020. "HaHaHaHaHa, oh, baieti! Am vazut asta la o licitatie de animale in Fallon, Nevada. Pentru…