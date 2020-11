Joe Biden este președintele SUA! S-a incheiat numararea in Pennsylvania, cu Joe Biden declarat caștigator. Biden a ajuns la un avans de circa 34.000 de voturi, care nu mai poate fi rasturnat de Trump cu ultimele doua procente ramase de numarat. Joe Biden a adunat astfel 273 de electori cu cei 20 ai Pennsylvania, conform CNN. La final, avansul in fața lui Trump ca numar de electori va fi și mai mare, dar 273 este suficient pentru a fi sigur de victorie. El devine astfel al 46-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. Anunțul oficial va fi facut insa dupa finalizarea numaratorii tuturor voturilor, inclusiv cele prin poșta,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

