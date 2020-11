Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden este noul președinte al SUA. Patru organizații majore, CNN, AP, Fox News și The New York Times au anunțat ca democratul l-a invins pe Donald Trump, dupa ce a caștigat statul Pennsylvania. A obținut astfel 273 de electori, peste cei 270 necesari pentru a ajunge la Casa Alba. Anunțul este o…

- Potrivit CNN, Joe Biden conduce cursa electorala in Pennsylvania, desi victoria nu e inca sigura. Daca ar cistiga in acest stat, Biden ar obtine 20 de voturi electorale care l-ar propulsa direct la Casa Alba, in functia de presedinte al Statelor UNite ale Americii. CNN urmeaza sa anunte proiectii si…

- Joe Biden a avut, vineri seara, a patra ieșire in public de la inchiderea urnelor de la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Americanul pare destul de sigur ca va caștiga scrutinul. “Nu avem inca o declarație finala de victorie, dar cifrele ne spun ca este clar”, a spus Biden din Wilmington, Delaware,…

- Cu 253 de electori din cei 270 necesari pentru Victorie, candidatul democrat Joe Biden este la un pas de castigarea presedintiei SUA. Cu un avantaj in Arizona si Nevada, Biden a reusit sa recupereze masiv in Georgia si sa treaca pe prima pozitie, cu un avataj de aproape 1000 de voturi, dupa numararea…

- Suspansul alegerilor care a facut o lume intreaga sa-și indrepte atenția asupra SUA continua și vineri, deși Joe Biden se apropie in statele cheie de magicul 270 de voturi in colegiile electorale, cifra care ii va asigura președinția. Intre timp, Donald Trump a susținut prima sa conferința de presa…

- Soarta alegerilor prezidențiale din Statele Unite depinde in acest moment de rezultatul din cinci state. Acestea au, in total, 60 de voturi in colegiul electoral, scrie hotnews . Trump conduce in patru dintre ele, dar Biden a recuperat mult din diferența, mai ales in condițiile numararii la sfarșit…

- Echipa de campanie a lui Donald Trump face eforturi pentru a cere renumararea voturilor in Wisconsin și pentru a suspenda numaratoarea din Michigan și Pennsylvania, in vreme ce așteapta insa continuarea procesului de numarare din Nevada, dar și din Arizona, unde insista ca statul a fost atribuit in…