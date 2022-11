Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden și Donald Trump au incercat sa-și mobilizeze electoratele, in ajunul alegerilor din Statele Unite, prin mesaje publice susținute la mitingurile organizate seara trecuta. Trump a parut mult mai increzator intr-un succes al formațiunii sale politice. Fostul presedinte Donald Trump, care cocheteaza…

- Toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentantilor a Congresului SUA, peste o treime din locurile din Senat, precum și o serie de guvernatori și aleși locali - aceasta este prima miza a alegerilor de la mijlocul mandatului, care au loc astazi in Statele Unite. Insa scrutinul are o bataie mai lunga,…

- Fostul presedinte Donald Trump, care cocheteaza cu ideea candidaturii pentru un nou mandat de presedinte al Statelor Unite, a promis luni seara ca va face un anunt foarte important saptamana viitoare, transmite marti AFP. „Voi face un anunt foarte important marti, 15 noiembrie, la Mar-a-Lago”, resedinta…

- Controlul asupra Camerei Reprezentantilor si Senatului reprezinta miza principala a scrutinului parlamentar intermediar care se desfasoara marti in Statele Unite, alegerile fiind un test pentru presedintele Joseph Biden, in contextul amplificarii clivajel

- Va reusi Joe Biden sa-si pastreze majoritatile fragile din Congres? Sau va preda controlul Senatului si Camerei Reprezentantilor republicanilor, care vor incerca sa obstructioneze politicile presedintelui american? Raspunsul va sosi pe 8 noiembrie, la alegerile de la mijlocul, sau de la jumatatea…

- In ciuda acestei decizii a OPEC+, Biden a spus ca nu regreta calatoria sa in Arabia Saudita, efectuata in vara, despre care a spus ca a fost concentrata pe Orientul Mijlociu. OPEC+ a convenit miercuri sa reduca productia de petrol, restrangand oferta pe o piata deja limitata si crescand posibilitatea…

- Fostul presedinte american Donald Trump a dat in judecata postul american CNN, pe care-l acuza de defaimare, din cauza ca se teme ca ar candida din nou la fotoliul de la Casa Alba in 2024 si-i torpileaza astfel candidatura in mod continuu, si ii cere despagubiri in valoare de 475 de milioane de dolari,…

- Fostul presedinte american Donald Trump l-a numit pe Joe Biden inamicul statului, dupa ce acesta il descrisese drept o amenintare pentru democratie. Intr-un miting de campanie in Pennsylvania pentru alegerile de la jumatatea mandatului, miliardarul republican a denuntat de asemenea perchezitia spectaculoasa…