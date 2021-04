Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA, Joe Biden, va face prima sa calatorie în strainatate în Regatul Unit și apoi în Belgia la jumatatea lunii iunie, a anunțat vineri Casa Alba, potrivit AFP.Biden va participa la summit-ul G7 în perioada 11-13 iunie la Cornwall (sud-vestul Angliei), apoi…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, nu intentioneaza sa aiba vreo intrevedere cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-un, a anuntat luni seara Casa Alba, conform agentiei Reuters. Intrebat daca abordarea Washingto...

- Presedintele american Joe Biden a cerut marti interzicerea pustilor de asalt si masuri mai aspre de control al armelor dupa atacul armat soldat de luni cu zece morti in Colorado, relateaza Reuters si AFP. "Nu trebuie sa mai astept niciun minut, daramite o ora, pentru a lua masuri de bun simt care pot…

- Presedintele american Joe Biden a declarat vineri ca SUA nu vor accepta niciodata anexarea de catre Rusia a peninsulei Crimeea, potrivit unui comunicat dat publicitatii de Casa Alba in ziua in care se implinesc 7 ani de la acest eveniment, relateaza Reuters si AFP, potrivit Agerpres.. "SUA nu accepta…

- Joe Biden a pus din nou Statele Unite în poziția de lider al lumii libere printr-o decizie fantastica ce a ajutat Occidentul sa se uneasca, a declarat vineri premierul britanic Boris Johnson, potrivit Reuters.„Așa cum ați vazut și auzit anterior, America a revenit fara rezerve în…

- Presedintele american Joe Biden participa vineri la prima reuniune - virtuala - a Grupului Celor Sapte Puteri Industrializate (G7), pe tema pandemiei covid-19, economiei mondiale si atitudinii fata de China, anunta Casa Alba, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES. Biden va avea astfel ”oportunitatea…

- Presedintele american, Joe Biden, este de parere ca gazoductul Nord Stream 2 este o "afacere proasta pentru Europa" iar administratia sa va reexamina sanctiunile privind acest proiect incluse intr-un proiect de lege adoptat in mandatul presedintelui Donald Trump, a anuntat Casa Alba marti, scrie…