- Conform agentiei DPA, agenda initiala a lui Biden pentru ziua de luni nu cuprindea aceasta reuniune prin videoconferinta.Discutia survine dupa inca o noapte de bombardamente puternice ale Rusiei in Ucraina si in contextul dezbaterilor dintre tarile occidentale asupra unor noi sanctiuni impotriva Moscovei.

- Dupa ce Vladimir Putin a anunțat joi dimineața ca a trimis trupe speciale in Ucraina, iar mai multe orașe, inclusiv capitala Kiev, au fost bombardate, președintele american Joe Biden a ieșit in conferința de presa și a declarat ca „Vladimir Putin a ales razboiul și va suporta consecințele”, transmite…

- Președintele american Joe Biden va face o declarație la ora 12.00, ora est-americana (19.00, ora Kievului), in cadrul careia va anunța noi sancțiuni impotriva statului rus. Despre acest lucru a spus pentru Adevarul European o sursa informata din SUA, transmite eurointegration.com.ua Dupa cum a anunțat…

- Președintele american Joe Biden a declarat miercuri ca administrația sa va impune sancțiuni Nord Stream 2 AG, compania responsabila de construirea gazoductului Nord Stream 2, care leaga Rusia de Germania, relateaza Reuters și AFP. „Astazi, mi-am indrumat administrația sa impuna sancțiuni Nord Stream…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat marti ca a autorizat transferul de soldati americani in statele baltice Lituania, Estonia si Letonia, ca raspuns la actiunile Rusiei in Ucraina, transmit AFP si EFE. ''Nu avem nicio intentie de a lupta impotriva Rusiei'', a declarat Biden intr-un discurs de la…

- Presedintele american, Joe Biden, impreuna cu Ursula von der Leyen, s-au angajat sa coopereze pentru a garanta securitatea energetica a Europei si a Ucrainei, in actualul context in care Rusia a desfasurat trupe militare in apropierea granitei cu Ucraina.

- Kremlinul a calificat miercuri drept „distructiva” ideea unor sanctiuni americane îndreptate personal împotriva presedintelui rus Vladimir Putin, mentionata cu o zi în urma de Joe Biden, în cazul unei invazii ruse în Ucraina. „Din punct de…

