Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a relativizat joi divergentele sale cu presedintele SUA Joe Biden privind tensiunile post-Brexit in Irlanda de Nord, dand asigurari ca mentinerea pacii in provincia britanica un ''teren de intelegere'' si declarand ca este ''optimist''…

- Premierul britanic Boris Johnson a vorbit joi despre pozițiile diferite avute cu Joe Biden în perspectiva tensiunilor post-Brexit din Irlanda de Nord, asigurându-se ca menținerea pacii în provincia britanica este „un punct comun” și a spus ca este „optimist”,…

- Președintele SUA și premierul Marii Britanii se intalnesc joi, 10 iunie, pentru prima data fața in fața și spera sa ajunga la un acord asupra unei noi „Carte a Atlanticului”, intr-un context tulburat de problema delicata a Brexitului și de consecințele sale in Irlanda de Nord. Ajuns miercuri seara in…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a ajuns in Marea Britanie, miercuri seara, intr-o prima etapa a turneului sau european. Avionul prezidential Air Force One a aterizat la baza fortelor aeriene din Mildenhall. Joe Biden s-a adresat membrilor Fortelor Aeriene Americane, potrivit stiri.tvr.ro. Joi, presedintele…

- Agențiile internaționale de presa vuiesc in aceste zile. Majoritatea relateaza despre intalnirea de gradul zero dintre Joe Biden și Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Palatul Buckingham spune ca Regina Elisabeta a II-a se va intalni cu președintele american Joe Biden la castelul Windsor. Intalnirea…

- Politicienii europeni critica planul crearii unei „superligi” europene de fotbal separatiste. Criticii, intre care președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Boris Johnson, spun ca aceasta amenința sa submineze meritocrația in sport. Președintele francez Emmanuel Macron și premierul…

- Presedintele american Joseph Biden a anuntat, joi dupa-amiaza, masuri suplimentare pentru controlul armelor de foc, catalogand drept o "rusine" violentele armate produse in Statele Unite. "Nimic din ceea ce r...

- Premierul britanic Boris Johnson a prezentat marti prioritatile guvernului sau in ce priveste politica externa si de aparare post-Brexit, prin care Londra se angajeaza sa creasca influenta Regatului Unit in regiunea Indo-Pacific, in incercarea de a echilibra dominatia Chinei, relateaza Reuters. Iata…