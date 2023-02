Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden rosteste un discurs extrem de asteptat, marti, la Varsovia, pentru a mobiliza sprijinul pentru Ucraina, in contextul in care razboiul intra in al doilea an fara a i se intrevedea un final. Dupa ce cu cateva ore inainte lumea intreaga l-a auzit pe liderul rus Vladimir…

- Sprijinul Statelor Unite ale Americii pentru Ucraina ramane ferm, a declarat marti, la Varsovia, presedintele american Joe Biden, in timpul intrevederii cu omologul sau polonez Andrzej Duda, transmit Reuters si AFP. Joe Biden a fost primit oficial la Varșovia de catre președintele Poloniei, Andrzej…

- Casa Alba a anunțat ca președintele Joe Biden se va deplasa in Polonia in perioada 20-22 februarie pentru a-și arata sprijinul fața de Kiev, chiar inainte de se implini un an de cand Rusia a invadat Ucraina (24 februarie). Biden iși dorește sa intareasca argumentul ca Statele Unite vor continua sa ofere…

- Printre documentele din perioada in care Joe Biden era vicepresedinte descoperite, in toamna anului trecut, intr-un birou privat al actualului sef al Casei Albe se numara 10 materiale clasificate, inclusiv note si rapoarte de informare ale serviciilor secrete americane, care acopereau subiecte precum…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat marti guvernului sau sa organizeze pana in februarie difuzarea in cinematografe a unor „filme documentare” despre ofensiva fortelor Moscovei in Ucraina. Intr-un document publicat pe site-ul Kremlinului se subliniaza ca „Ministerul Culturii trebuie sa inainteze…

- Președintele american Joe Biden, vorbind miercuri la o conferința de presa comuna cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Alba, a greșit inca o data, nepronunțand corect cuvantul ucrainean. Discursul a fost difuzat pe site-ul Casei Albe. Vorbind despre sprijinul bugetar al SUA pentru Kiev, Biden…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a publicat o declaratie in care anunta ca presedintele Volodimir Zelenski vine miercuri la Casa Alba, iar apoi se va adresa plenului Congresului, informeaza „The Guardian”. SUA demonstreaza astfel „sprijinul puternic si bipartizan pentru Ucraina”, se arata in declaratia…