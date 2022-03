Mesajul lui Biden l-a vizat și pe președintele Chinei, caruia i-au fost deja transmise ferm consecințele pe care le va suporta, in caz ca il va sprijini pe Putin in razboiul din Ucraina. "Ziua de azi marcheaza o luna de cand Rusia a inceput carnagiul in Ucraina. Foarte mulți ucraineni refugiați iși vor dori sa ramana in Europa, mai aproape de casele lor, insa, de asemenea, Statele Unite primește 100.000 de refugiați și se focuseaza pe reintregirea tuturor familiilor afectate de razboi. Putin nu a obținut ce aștepta, și anume ca NATO sa se destabilizeze. Am vorbit cu el in decembrie, in ianuarie,…