Stiri pe aceeasi tema

- "Nu sunt motive de panica" in fata raspandirii noii variante a COVID-19, Omicron, a declarat luni presedintele american Joe Biden, indemnand-i totodata pe americani sa se vaccineze, informeaza AFP. "Sunt motive de ingrijorare in fata acestei noi variante, insa nu sunt motive de panica", a…

- Noua varianta omicron a SARS-CoV-2, ”extrem de transmisibila”, necesita o ”actiune urgenta”, avertizeaza luni ministrii Sanatatii din statele membre G7, la finalul unei reuniuni de urgenta convocata de catre Guvernul britanc, care detine presedintia rotativa a oragizatiei, relateaza AFP.

- Numarul surprinzator al mutatiilor prezente la varianta Omicron a coronavirusului ar putea semnala faptul ca aceasta a aparut prima data la un pacient cu HIV sau cu o alta forma de imunodeficienta, a declarat un important expert german in imunologie, informeaza DPA luni.

- Autoritatile germane au anuntat duminica al treilea caz de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului, un caz anuntat anterior ca fiind suspect si confirmat la o persoana sosita pe 21 noiembrie la Frankfurt cu un zbor din Africa de Sud, relateaza AFP. Aceasta persoana, vaccinata cu schema…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, avertizeaza ca noua tulpina Omicron se va raspandi in toata lumea si ca nu poate fi oprita. El spune ca varianta nu este predominanta si ca oamenii ar trebui sa se vaccineze pentru ca serurile sunt eficiente impotriva variantelor de coronavirus…

- Cea mai noua varianta a coronavirusului, Omicron (identificata mai intai in Africa de Sud, dar depistata la scurt timp si in Europa si Asia) starneste ingrijorare la nivel mondial, avand in vedere numarul mare de mutatii pe care le comporta, relateaza Reuters.

- In Italia a fost depistat un prim caz de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului SARS CoV 2, a anuntat sambata seara Institutul Superior al Sanatatii ISS , aflat in subordinea guvernului In Italia a fost depistat un prim caz de infectare cu varianta Omicron a coronavirusului SARS CoV 2, la un…

- Ministrul pentru probleme sociale din statul Hesse a precizat, pe twitter, ca, cel mai probabil, noua varianta Omicron a ajuns in Germania. Persoana a fost testata, dar rezultatele secvențierii nu au fost finalizate. .