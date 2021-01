Stiri pe aceeasi tema

- Noul președinte al Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a dezvaluit miercuri ca predecesorul sau, Donald Trump, i-a lasat o scrisoare „foarte generoasa” inainte de a pleca de la Casa Alba. Fostul președinte, care a refuzat sa iși accepte infrangerea, a respectat totuși tradiția și i-a lasat lui Biden…

- Mitch McConnell, liderul grupului majoritar republican din Senatul SUA, a recunoscut, marti, victoria lui Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat, in scrutinul prezidential, felicitandu-l pe presedintele-ales, noteaza Mediafax. "Colegiul electoral s-a pronuntat. Acum, tara noastra are…

- Ministrul american al justiției, Bill Barr, care a fost criticat de Donald Trump pentru ca nu a denunțat presupuse fraude electorale, despre care președintele a spus ca ar putea invalida victoria lui Joe Biden, și-a anunțat demisia luni, potrivit AFP. ""Tocmai am avut o întrevedere…

- Presedintele american in exercitiu Donald Trump nu si-a recunoscut infrangerea la aproape doua saptamani de la alegeri, desi mijloacele legale de contestare a rezultatelor votului in statele-cheie sunt aproape epuizate. Cui i-ar reveni sarcina sa-l escorteze pe Donald Trump din Biroul Oval in Ziua Inaugurarii…