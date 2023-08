Stiri pe aceeasi tema

- Joe Biden a fost informat despre avionul prabușit in Rusia, la bordul caruia s-a aflat liderul gruparii de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin. Moartea lui Evgheni Prigojin a fost anunțata de televiziunile ruse de stat și ulterior confirmat de autoritați. Biden l-a avertizat cu ce calatoreste Președintele…

- Presedintele american Joe Biden l-a sfatuit joi pe liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, sa „fie atent" la ceea ce mananca, referindu-se la posibilitatea ca acesta sa fie otravit, transmite EFE.

- Președintele american Joe Biden considera ca intrarea Ucrainei in NATO in timpul actualului summit de la Vilnius ar duce la un razboi intre alianța și Rusia. Acest lucru a fost declarat marți la un briefing pentru jurnaliști de catre asistentul liderului american pentru securitate naționala, Jake Sullivan.…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sambata seara, 24 iunie, ca revolta trupelor Wagner in Rusia, care intre timp s-a oprit, a scos la iveala „un haos total” in aceasta țara, iar „omul de la Kremlin este evident foarte speriat”, transmite CNN.„Astazi, lumea a putut vedea ca șefii Rusiei…