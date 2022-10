Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a reactionat dupa decizia Rusiei de a suspenda acordul privind exporturile de cereale din porturile ucrainene, precizand ca nu exista niciun motiva sa faca asta, informeaza AFP, preluata de Agerpres."Este pur si simplu scandalos. Nu exista niciun motiv sa faca asta",…

- Președintele polonez, Andrzej Duda, a anunțat, miercuri, ca Polonia negociaza cu Statele Unite participarea la programul de gazduire a armelor nucleare NATO, ca masura de protecție impotriva amenințarilor in creștere din partea Rusiei. „Exista oportunitatea de a participa la programul de gazduire a…

- Demnitari si capete incoronate care vor asista la funeraliile Reginei Elizabeth a II-a au inceput sa soseasca la Londra, printre acestia fiind si presedintele american Joe Biden, care a aterizat, sambata seara, in apropierea capitalei. Seful de la Casa Alba si sotia sa Jill urmeaza sa se reculeaga,…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat ca Rusia nu ar trebui sa fie desemnata drept stat sponsor al terorismului, o eticheta pentru care Ucraina a facut presiuni in contextul invaziei continue a Rusiei, in timp ce Moscova a avertizat ca aceasta ar duce la ruperea legaturilor dintre SUA și Rusia, transmite…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca razboiul Rusiei impotriva Ucrainei si a intregii Europe libere a inceput cu Crimeea si trebuie sa se incheie cu eliberarea Crimeei. El a ararat ca prezenta ocupantilor rusi in peninsula este o amenintare pentru intreaga Europa si pentru stabilitatea…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a aterizat, vineri, in statiunea Soci, din sudul Rusiei, la Marea Neagra, unde va purta discutii cu omologul sau rus, Vladimir Putin, relateaza CNN. Potrivit unui anunț facut de Kremlin, cei doi lideri planuiesc sa discute in detaliu subiectele cooperarii dintre…

- Presedintele SUA Joe Biden a anuntat, in direct, la televiziune, luni, moartea liderului Al-Qaeda, egipteanul Ayman al-Zawahiri, ucis in noaptea de sambata spre duminica in Afganistan intr-un atac cu drona, o noua lovitura data organizatiei teroriste, potrivit AFP. „Sambata, la ordinele mele, Statele…