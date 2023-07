Joe Biden, despre decizia de a trimite Ucrainei muniție cu fragmentație Presedintele american, Joe Biden, a afirmat ca a luat o "decizie foarte dificila" livrand munitie cu fragmentatie Ucrainei, justificand acest lucru prin faptul ca Ucraina "ramane fara munitie", relateaza AFP, citat de Agerpres. "A fost o decizie foarte dificila pentru mine", a declarat presedintele Biden potrivit unor fragmente difuzate vineri dintr-un interviu acordat CNN, precizand ca a discutat in prealabil cu tarile aliate si cu Congresul american. CITESTE SI Avea doua tablouri de Rembrant in casa și nici macar nu știa: le-a vandut pe o suma fabuloasa 03:01 252 BREAKING NEWS Descinderi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a anunțat ca SUA vor trimite Ucrainei controversatele muniții cu fragmentație, dupa ce presedintele Joe Biden a aprobat, vineri, furnizarea catre Ucraina a munitiilor, in cadrul unui pachet de securitate in valoare de 800 milioane de dolari. Casa Alba a declarat ca a amanat decizia cat a putut…

- Presedintele american Joe Biden a aprobat furnizarea catre Ucraina a controversatelor munitii cu fragmentatie si va face vineri un anunt oficial in acest sens, potrivit presei americane citate de agentia EFE.

- Statele Unite sunt asteptate sa anunte furnizarea de munitii cu fragmentatie Ucrainei pentru a le folosi in razboiul cu Rusia, potrivit ziarului New York Times, citat de Reuters, scrie Agerpres.Conform acestei surse, decizia ar urma sa fie anuntata joi. Pentagonul considera ca munitiile cu fragmentatie…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat duminica furnizarea unui nou pachet de ajutor militar american Ucrainei constand in arme si munitii, cu prilejul unei intalniri cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski pe marginea summitului G7 de la Hiroshima, relateaza AFP.

- Presedintele american Joe Biden a anuntat duminica furnizarea unui nou pachet de ajutor militar american Ucrainei constand in arme si munitii. Anunțul a fost facut cu prilejul unei intalniri cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski pe marginea summitului G7 de la Hiroshima, relateaza AFP. Acest…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut apel la rabdare, precizand, intr-un interviu pentru mai multe publicații straine, printre care și BBC, ca țara sa are nevoie de puțin mai mult timp pentru a lansa contraofensiva așteptata in aceasta primavara. „Am pierde o mulțime de oameni” in cazul…

- Presedintele american, Joe Biden, se intalneste cu lideri din Congres, in efortul de a depasi blocajul pe seama plafonului indatorarii Statelor Unite, informeaza Rador.Secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a avertizat ca, in cazul in care nu se va conveni ridicarea limitei de 31,4 trilioane de dolari…

- Presedintele sud-coreean Yoon Suk Yeol și omologul sau american Joe Biden vor avea o intrevedere si o conferinta de presa comuna pe 26 aprilie, iar Yoon va tine un discurs in Congresul american in ziua urmatoare.